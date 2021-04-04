МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал новые санкции Киева в отношении российских компаний примером пренебрежения международным правом.

"Это пример пренебрежения международным правом и здравым смыслом, Украина как может подражает своим покровителям", — написал Володин. Эксперт прокомментировал новые санкции Киева к российским компаниям

Помимо этого, Володин заявил, что Госдума обсудит с руководством МИД и Россотрудничества меры по поддержке соотечественников на Украине в связи с новыми санкциями.

Он также подчеркнул, что санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, "смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, — случай беспрецедентный".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Россотрудничества и ряда российских предприятий.

"Мы обсудим с руководством МИДа и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такое обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, "каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества".