МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. Лавров рассказал о влиянии попыток Запада вводить новые ограничения

По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность. "Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта", — сказал Панкин.

"Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов. В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки", — отметил замминистра.

Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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