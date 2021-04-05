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Депутат рассказал о планах развития антиалкогольной стратегии
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В Госдуме готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем, рассказал в интервью радио Sputnik зампред комитета по охране здоровья доктор медицинских наук Николай... ПРАЙМ, 05.04.2021
госдума, алкоголь, новости, экономика, бизнес, потребрынок, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. В Госдуме готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем, рассказал в интервью радио Sputnik зампред комитета по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин.
По его словам, существующие объемы потребляемого в России алкоголя в пересчете на душу населения хотя и немного снизились, но продолжают вызывать большую озабоченность у экспертов.
"Наша дальнейшая антиалкогольная стратегия должна быть ориентирована на комплекс мер, направленных на дальнейшее снижение потребления алкоголя", – сказал депутат.
Основным элементом работы должна стать просветительская деятельность, направленная на донесение до людей вреда спиртного и о пользе отказа от него.
"Должно быть широкое информирование населения о вреде систематического потребления алкоголя, и должна обязательно быть социальная реклама. Также мы должны повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью. Надо разработать грамотную информационную политику. Кто осведомлен, тот вооружен", – подчеркнул Говорин.
Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года действовала в течение десяти лет, теперь разрабатывается планы до 2030 года.
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