МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. В Госдуме готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем, рассказал в интервью радио Sputnik зампред комитета по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин. В России хотят ввести новое ограничение на продажу алкоголя и сигарет

По его словам, существующие объемы потребляемого в России алкоголя в пересчете на душу населения хотя и немного снизились, но продолжают вызывать большую озабоченность у экспертов.

"Наша дальнейшая антиалкогольная стратегия должна быть ориентирована на комплекс мер, направленных на дальнейшее снижение потребления алкоголя", – сказал депутат.

Основным элементом работы должна стать просветительская деятельность, направленная на донесение до людей вреда спиртного и о пользе отказа от него.

"Должно быть широкое информирование населения о вреде систематического потребления алкоголя, и должна обязательно быть социальная реклама. Также мы должны повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью. Надо разработать грамотную информационную политику. Кто осведомлен, тот вооружен", – подчеркнул Говорин.

Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года действовала в течение десяти лет, теперь разрабатывается планы до 2030 года.

Читайте также:

Эксперты предупредили о резких изменениях на рынке алкоголя