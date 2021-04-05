МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума предложит правительству перенести отчёт о работе за 2020 год с 21 апреля на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Володин хочет изменить льготную ставку по ипотеке

"Учитывая обращение правительства с просьбой о переносе даты отчета за 2020 год, мы обсудим этот вопрос с фракциями, на Совете Государственной Думы, и назначим другую дату. Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов", — написал Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства.

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