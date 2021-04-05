МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений. Путин похвалил российских геологов

"Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая.

"Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства", — говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая.

Помимо этого, президент поручил правительству разработать меры поддержки доставки рыбы с Дальнего Востока.

Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 10 марта 2021 года опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам разработки с учетом ранее данных поручений дополнительных мер поддержки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в европейскую часть Российской Федерации в целях снижения ее стоимости для конечных потребителей", — говорится в перечне поручений.

Также кабмину поручено представить предложения по увеличению объемов и степени переработки уловов водных биологических ресурсов.

Доклад по поручениям — до 15 мая 2021 года, ответственный — председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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