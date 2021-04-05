МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Направленные в правительство РФ предложения Счетной палаты по борьбе с бедностью являются финансово емкими, их надо тщательно взвесить, прежде чем выносить на публичное обсуждение, чтобы не создавать высоких ожиданий напрасно, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

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"Там получаются чувствительные очень вещи. То есть, если мы заявляем, что такой вариант есть, то тогда очень высокие ожидания возникают. Хотя это и финансово емкая история. По моим оценкам, это разумная история при той задаче, о которой мы говорим. Но, по мнению правительства, здесь нужно еще все взвесить", — сказал Кудрин на заседании фракции "Единая России" в Госдуме, рассказывая о предложениях Счетной палаты по борьбе с бедностью.

Он отказался назвать конкретные меры и суммы, которые потребуется на их реализацию, но сообщил, что готов обсудить их с депутатами в закрытом режиме.

Президент РФ в 2018 году сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году.

А в прошлом году Счетная палата проанализировала все действующие в России госпрограммы и все меры, которые могли бы способствовать снижению бедности, и разработала свои предложения для решения этой задачи.

"Мы анализировали, как можно было бы добиться снижения бедности в два раза, и в какие сроки. Можно ли приблизить с 2030-го на 2024-й (год). Моя экспертная позиция, точнее, доказанная позиция в нашем отчете — что можно. Мы работаем с правительством на этот счет, есть на этом пути свои риски, которые они определяют, мы с ними их обсуждаем", — рассказал Кудрин.

Глава Счетной палаты признал, что, возможно, правительство выберет более поздний срок — не 2024 год. "Но явно ранее, чем то, что сейчас в указании президента есть", — заверил он. "Мы со своей стороны подталкиваем, и есть сценарии, которые мы отрабатываем, мы и с Голиковой, и с Орешкиным работаем по нашим предложениям. У нас есть своя модель, мы показали, как на разных группах адресная поддержка при разумных средствах может позволить этого добиться",- сказал Кудрин.

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