МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec о производстве в этой стране 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ", — отметили в фонде.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. "Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине "Спутник V" как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам", — подчеркнул он. СМИ сообщили об остановке производства вакцины AstraZeneca в Балтиморе

Ранее в понедельник издание The Hindu со ссылкой на источник сообщило, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии.

На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса — индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma — до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech — до 200 миллионов доз ежегодно.

"Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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