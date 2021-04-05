МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Почти 100 предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), работающие в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), в прошлом году получили льготное финансирование в совокупном размере 45,6 миллиарда рублей, сообщила Корпорация МСП, входящая в группу ВЭБа.

Финансирование на реализацию инвестпроектов и развитие деятельности получили 94 малых или средних предприятия (МСП), которые работают на Дальнем Востоке в статусе резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Консолидированный объем финансовой поддержки составил 45,6 миллиарда рублей. Проект о втором дальневосточном гектаре внесен в правительство

Речь идет о льготных кредитах, выданных по различным программам поддержки МСБ, в том числе — в рамках программы субсидирования, также называемой "Программы 1764". Она предполагает льготное кредитование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Кроме того, резиденты пользовались гарантийной поддержкой Корпорации МСП и других участников Национальной гарантийной системы.

"Дальний Восток — перспективный регион для развития частного бизнеса, как производственного, так и относящегося к сфере услуг. При этом учитывая специфику региона важно не только предложить выгодные условия по кредитам и гарантиям, но и создать цифровую экосистему, позволяющую получить поддержку в режиме онлайн. Развитие интернет-сервисов для бизнеса — ключевая задача Корпорации МСП на ближайший год", — отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

В свою очередь, глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эдуард Черкин напомнил, что корпорация разработала специальный сервис для помощи малому и среднему бизнесу на этих территориях, который после полной реализации обеспечит удобный доступ к кредитным ресурсам для резидентов ТОР и СПВ в рамках соглашений с пулом крупнейших федеральных и региональных банков.

Кроме того, льготное финансирование по линии группы ВЭБа общим объемом 9 миллиардов рублей в прошлом году получили еще четыре масштабных проекта на территориях опережающего развития. Займы под 5% годовых выданы под строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината на ТОР "Комсомольск", Находкинского завода минеральных удобрений на ТОР "Нефтехимический", жилья для сотрудников ССК "Звезда" на ТОР "Большой Камень" и круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" на ТОР "Якутия".

Ранее Мишустин поддержал идею о втором дальневосточном гектаре