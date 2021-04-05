МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации и упрощение создания сельхозкооперативов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин утвердил новый состав комиссии по участию России в G20

Документ разработан правительством в рамках реализации федерального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.

Закон сокращает с пяти до трех человек минимальное количество граждан, необходимое для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. Одновременно устанавливается, что правление кооператива, в котором до 100 членов, состоит из трех человек, а если больше 100, то из пяти. Ранее правление кооператива должно было состоять из трех человек, если его устав не предусматривал иное.

Закон дает право общему организационному собранию членов кооператива принимать решение о его вступлении в ревизионный союз сельхозкооперативов. Если ревизионный союз по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива сочтет целесообразным обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, то правление кооператива или ликвидационная комиссия будут обязаны это сделать.

Также закон запрещает заниматься ревизионной деятельностью ревизионным союзам, которые исключены из соответствующего реестра. Минимальное количество ревизоров-консультантов, которые должны быть в штате ревизионного союза по основному месту работы, сокращается с трех до двух человек. Помимо этого, закон предоставляет возможность привлекать членов кооператива, в том числе ассоциированных, к разделу неделимого фонда кооператива в случае его реорганизации или ликвидации.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Он будет способствовать совершенствованию регулирования сельских кооперативов, а также обеспечению их устойчивой деятельности, пояснял ранее замглавы Минсельхоза РФ Иван Лебедев. В целом документ, по его словам, затрагивает интересы более 11 тысяч сельхозкооперативов, в которых трудятся и состоят свыше 446 тысяч человек.

Читайте также:

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля