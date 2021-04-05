МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате капитализированных платежей, уплачиваемых в Фонд социального страхования (ФСС) при ликвидации компаний, если они избежали банкротства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин упростил создание сельских кооперативов

Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Согласно этому закону, юридическое лицо при ликвидации должно внести в ФСС так называемые капитализируемые платежи для обеспечения исполнения его обязательств по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Поправки дают компании право на возврат капитализированных платежей, если дело о банкротстве прекращено по реабилитирующим основаниям (заключение мирового соглашения, отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом, удовлетворение всех требований кредиторов). Также избежавшая банкротства компания сможет подать заявление о зачете этих средств в счет предстоящих платежей по страховым взносам.

Согласно документу, возврат проводится территориальным органом ФСС по месту учета страхователя. Соответствующее заявление может быть подано им в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве.

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