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https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833395532.html
Путин подписал закон о возврате избежавшим банкротства компаниям платежей
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Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате капитализированных платежей, уплачиваемых в Фонд социального страхования (ФСС) при ликвидации компаний, если они избежали... ПРАЙМ, 05.04.2021
владимир путин, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате капитализированных платежей, уплачиваемых в Фонд социального страхования (ФСС) при ликвидации компаний, если они избежали банкротства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Согласно этому закону, юридическое лицо при ликвидации должно внести в ФСС так называемые капитализируемые платежи для обеспечения исполнения его обязательств по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Поправки дают компании право на возврат капитализированных платежей, если дело о банкротстве прекращено по реабилитирующим основаниям (заключение мирового соглашения, отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом, удовлетворение всех требований кредиторов). Также избежавшая банкротства компания сможет подать заявление о зачете этих средств в счет предстоящих платежей по страховым взносам.
Согласно документу, возврат проводится территориальным органом ФСС по месту учета страхователя. Соответствующее заявление может быть подано им в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве.
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