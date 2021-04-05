МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий госкорпорации, госкомпании и некоторых других юрлиц обосновывать начальные цены договоров при закупках. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Путин потребовал увеличить доходы россиян

Такие заказчики по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены договора, но теперь будут обязаны отражать этот порядок в положении о закупке.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), который регулирует закупочную деятельность госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, естественных монополий и ряда других организаций. Поправки были предложены правительством в целях повышения эффективности закупок таких заказчиков и минимизации коррупции.

Принятый закон обязывает заказчиков отражать в положении о закупке порядок определения и обоснования начальной цены договора, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, а также цены единицы товара (работы, услуги).

Положение о закупке также должно содержать порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, которые заказчик должен уплатить поставщику (исполнителю, подрядчику).

Закон дает возможность администрировать порядок определения начальной цены договора и установить прозрачные правила для участников закупок, так как позволяет, в том числе, определить заложенные в начальную (максимальную) цену объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, пояснял ранее кабмин.

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