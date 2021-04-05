МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует заложить свою долю в 60% в проекте "Арктик СПГ 2" в рамках сделки по привлечению проектного финансирования, сообщается в материалах компании.

Так, в материалах компании к годовому собранию акционеров содержится заключение о крупной сделке, утвержденное советом директоров и предполагающее привлечение проектного финансирования для "Арктик СПГ 2". "В рамках совершения одобряемых соглашений ПАО "Новатэк" передаст в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" в размере 60% уставного капитала", — говорится в документе.

Как следует из материалов, в качестве кредиторов могут выступить Сбербанк, Газпромбанк, госкорпорация ВЭБ, Bank GPB International S.A., банк "Финансовая корпорация Открытие", а также иные кредитные организации, институты развития и экспортно-кредитные агентства. "Новатэк" может выкупить акции у несогласных со сделкой по "Арктик СПГ 2"

По оценке совета директоров "Новатэка", данная сделка, при ее одобрении акционерами компании, не приведет к негативным последствиям. "Совершение одобряемых сделок позволит обеспечить:.. более низкие ценовые параметры внешнего финансирования в евро в результате диверсифицированного состава кредиторов, в том числе участия иностранных кредиторов", — также отмечается в заключении.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Капитальные вложения для запуска "Арктик СПГ 2" на полную мощность оценивались в 21,3 миллиарда долларов. В качестве проектного финансирования планируется привлечь эквивалент в 11 миллиардов долларов, говорил в феврале зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.

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