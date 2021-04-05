МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). На рассмотрение Думы его планируется вынести 6 апреля. Иностранные IТ-компании хотят обязать платить НДФЛ наряду с российскими

Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.

В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно для большинства наших сограждан, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Бюджетный комитет в понедельник поддержал ряд поправок правительства, в том числе об уточнении момента возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета.

"В данном случае уточнено, что право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства.

При этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату", — пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

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