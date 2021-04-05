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США вводят санкции против Турции за сотрудничество с Россией
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США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США — Федеральном... ПРАЙМ, 05.04.2021
рф, турция, санкции, новости, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США — Федеральном регистре.
Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.
Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.
Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.
Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.
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