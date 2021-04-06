МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2021 года проявляли интерес к покупке готового бизнеса на 10% чаще, чем в четвертом квартале 2020 года, показало исследование сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Более 40% автовладельцев в России хотят продать свою машину

"Рынок готового бизнеса в России продолжает восстанавливаться, это подтверждают данные "Авито": по итогам первого квартала 2021 года в разделе "Готовый бизнес" отмечается рост как в спросе, так и в количестве объявлений о продаже готовых предприятий. Покупкой компаний стали интересоваться на 10% чаще по сравнению с четвертым кварталом 2020 года", — сообщает компания.

Выбор на сайте при этом стал больше на 4%. Наибольший интерес в первом квартале текущего года россияне проявляли к интернет-магазинам — на 31% чаще, строительным компаниям — на 19%, торговым предприятиям — на 15% чаще, чем в четвертом квартале прошлого года.

Средняя стоимость готового бизнеса в России, по данным "Авито", составила 500 тысяч рублей, а самыми дорогими компаниями в первом квартале стали сельхозпредприятия и производственные организации. В среднем их продавали за 3 миллиона рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно, при этом сельхозкомпании за прошедший квартал подорожали в два раза, по данным компании, а производства выросли в цене на 20%.

Самой бюджетной покупкой в разделе "Готовый бизнес" на "Авито" стали интернет-магазины, их средняя стоимость выросла на 23% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составила в среднем 98 тысяч рублей.

По данным исследования, количество объявлений о продаже бизнеса в сегменте интернет-магазинов выросло на 16%, торговые предприятия выставляли на продажу на 12% чаще, а количество объявлений о продаже сельскохозяйственных предприятий уменьшилось на 26% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

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