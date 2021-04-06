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2021
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Каждая шестая американская семья столкнулась с нехваткой денег на еду
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Порядка 22 миллиона американцев (это 11% взрослого населения страны) нуждаются в продуктах питания. Как пишет Business Insider, каждая шестая семья с детьми в США испытывает... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Порядка 22 миллиона американцев (это 11% взрослого населения страны) нуждаются в продуктах питания. Как пишет Business Insider, каждая шестая семья с детьми в США испытывает нехватку денег на еду.
В январе американский президент Джо Байден подписал распоряжение, которое расширяет программу помощи домохозяйствам с обеспечением необходимой едой.
Эта утвержденная программа – крупнейшая в истории США. На нее из бюджета выделяется свыше миллиарда долларов ежемесячно. Они идут на продуктовые талоны. Помимо этого выделяется один доллар в день нуждающимся детям. По мнению опрошенных изданием экономистов, такого масштабного расширения продовольственной помощи ранее они не видели.
Отмечается, что мировая пандемия коронавируса оказала сильное финансовое давление на миллионы семей в США. Многие из них могут полагаться сейчас только на продовольственные банки.
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