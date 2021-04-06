2021-04-06T09:19:31+03:00
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США придумали новый способ борьбы против офшоров
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Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала о новом оружии в борьбе против офшоров и уклонения бизнеса от налогов с их помощью, сообщает Financial Times. Министр финансов... ПРАЙМ, 06.04.2021
офшоры, сша, джанет йеллен, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала о новом оружии в борьбе против офшоров и уклонения бизнеса от налогов с их помощью, сообщает Financial Times.
Министр финансов предложила всем странам вводить минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций.
Это, считает Йеллен, сделает бессмысленной гонку юрисдикций разных стран за более выгодными и привлекательными условиями для иностранных корпораций.
Сейчас многие из таких стран, причем далеко не все из них считаются офшорами, установливают налоговые сборы на минимальном уровне. Из-за этого бизнес-структуры предпочитают регистрироваться в таких странах и обеспечивать этим государствам доход за счет оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов. При этом компании избегают уплаты налога до репатриации полученной прибыли на родине, то есть, в стране регистрации головного офиса.
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