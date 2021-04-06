МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала о новом оружии в борьбе против офшоров и уклонения бизнеса от налогов с их помощью, сообщает Financial Times. Евросоюз скорректировал черный список офшоров

Министр финансов предложила всем странам вводить минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций.

Это, считает Йеллен, сделает бессмысленной гонку юрисдикций разных стран за более выгодными и привлекательными условиями для иностранных корпораций.

Сейчас многие из таких стран, причем далеко не все из них считаются офшорами, установливают налоговые сборы на минимальном уровне. Из-за этого бизнес-структуры предпочитают регистрироваться в таких странах и обеспечивать этим государствам доход за счет оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов. При этом компании избегают уплаты налога до репатриации полученной прибыли на родине, то есть, в стране регистрации головного офиса.

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