ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Рост госдолга США пока не внушает опасений, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются вслед за ростом рынков

"Мы не видим, чтобы это было в числе крупных беспокоящих факторов", — сказала Гопинат на пресс-конференции.

"Долг увеличивается, но если посмотреть на стоимость обслуживания долга, она со временем снизилась", — пояснила она.

Федеральный долг США удвоится в последующие десятилетия и вдвое превысит ВВП страны к середине века, заявило ранее Бюджетное управление конгресса. По его данным, в 2051 году долг составит 202% ВВП против 102% в 2021 году.

Долг растет на протяжении многих десятилетий, однако этот рост резко ускорился в 2020 году из-за расширения трат, которое неоднократно одобрил конгресс с целью стимулирования экономики.

Все эти прогнозы строятся на нынешней ситуации и не учитывают какие-либо другие меры по расширению трат, которые могут быть приняты в будущем. Например, эксперты конгресса еще не просчитывали влияние нового инфраструктурного плана, предполагающего выделение еще 2,3 триллиона долларов на экономику.

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