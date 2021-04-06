ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Рост госдолга США пока не внушает опасений, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.
"Мы не видим, чтобы это было в числе крупных беспокоящих факторов", — сказала Гопинат на пресс-конференции.
"Долг увеличивается, но если посмотреть на стоимость обслуживания долга, она со временем снизилась", — пояснила она.
Федеральный долг США удвоится в последующие десятилетия и вдвое превысит ВВП страны к середине века, заявило ранее Бюджетное управление конгресса. По его данным, в 2051 году долг составит 202% ВВП против 102% в 2021 году.
Долг растет на протяжении многих десятилетий, однако этот рост резко ускорился в 2020 году из-за расширения трат, которое неоднократно одобрил конгресс с целью стимулирования экономики.
Все эти прогнозы строятся на нынешней ситуации и не учитывают какие-либо другие меры по расширению трат, которые могут быть приняты в будущем. Например, эксперты конгресса еще не просчитывали влияние нового инфраструктурного плана, предполагающего выделение еще 2,3 триллиона долларов на экономику.
https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833402600.html