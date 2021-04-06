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2021
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В группе "Волга-Днепр" сообщили, как на них влияют санкции Украины
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Введенные Украиной санкции не затрагивают группу "Волга-Днепр", сообщила РИА Новости представитель компании. "Заявление группы "Волга-Днепр" о том, что введенные санкции Украины в... ПРАЙМ, 06.04.2021
санкции против рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Введенные Украиной санкции не затрагивают группу "Волга-Днепр", сообщила РИА Новости представитель компании.
"Заявление группы "Волга-Днепр" о том, что введенные санкции Украины в отношении российских компаний не распространяются на группу… Указанные санкционные ограничения наложены на компанию ООО "Волга-Днепр ММ ХVI"… что ясно указано в соответствующем указе президента Украины", — сказала представитель компании.
"Данная организация не входит в группу компаний "Волга-Днепр", не является нашим партнером, а ее деятельность не имеет к группе компаний "Волга-Днепр" какого-либо отношения. Таким образом, введенные в действие санкции никак не затрагивают ни нашу группу, ни входящие в нее компании, в том числе ООО "Авиакомпания Волга-Днепр", — отметила она.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий.
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