РИМ, 6 апр — ПРАЙМ, Александр Логунов. Министр туризма Италии Марко Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

"Мы будем счастливы сделать это (открыть границы), когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", — сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.

Говоря о возможных способах совершения поездок, Гаравалья напомнил о безкарантинных авиарейсах COVID-free, которые начали прибывать в Италию из США.

Он подчеркнул, что введение сертификатов вакцинации для поездок на европейском уровне является "вопросом здравого смысла", который позволить совершать поездки при отсутствии всеобщего иммунитета от коронавирусной инфекции. "Мы договорились с европейскими министром, чтобы как можно скорее договориться о общеевропейском проездном документе", — сказал итальянский министр.

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