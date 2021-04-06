МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Обвиняемый в даче взяток глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы защиты на его арест. Суд арестовал главу "Биотэка" Шпигеля по делу о взятках

"Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи", — сказал Шпигель по видеоконференцсвязи из "Матросской тишины".

Шпигель в начале заседания тяжело и прерывисто дышал, но сказал, что хочет участвовать, потому что для него в заключении "каждый день — это пытка". Он сообщил, что с утра у него было "давление 70 на 30", но он "готов попробовать" участвовать в процессе.

Судья попросила сотрудника изолятора вызвать врача, который сделал ему два укола, после чего обвиняемый приободрился.

Защита между тем попросила отпустить Шпигеля по домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее Шпигеля, неоднократно жаловавшегося на плохое здоровье, госпитализировали из СИЗО-4 в больницу "Матросской тишины".

Шестеро фигурантов дела, среди которых экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая, вину не признают.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

Ранее Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля