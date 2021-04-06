МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам. Эксперты оценили рынок интернет-пиратства в России

"Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами", — говорится в статье.

Отмечается, что гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма, и добавил, что требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ. "Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", — приводятся в статье слова Петренко.

Он также добавил, что работа по действующим контрактам продолжится. При этом, в Zoom не ответили на запрос издания.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются миллионы человек.

Однако в адрес Zoom ранее поступали сообщения с критикой из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации.

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