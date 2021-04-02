МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Приложений для легального заработка в интернете очень много. Стоит отметить такие приложения, как Kwork и Workzilla. Также есть специализированные площадки, такие как UpWork (подходит для работы программистов и специалистов, которые работают в IT-сфере) и fl.ru. Существуют и аналоги вышеупомянутых сервисов, которые легко можно найти в поисковых системах, рассказал агентству "Прайм" директор по продукту финтех-компании "Деньги Вперед" Наиль Шарипов. Специалист объяснил, почему нельзя "смахивать" приложения в смартфоне

"Если говорить о большинстве таких сервисов, в первую очередь, большая проблема состоит в том, что там очень сложно найти дисциплинированного исполнителя. Если показать себя, как ответственного специалиста, который строго соблюдает договоренности, касаемые сроков и бюджета, то постепенно набираются положительные отзывы и оценки от заказчиков, а уровень репутации растет" — отмечает эксперт.

Это даст вам большое преимущество, потому что заказчики, которые могут дать интересные и хорошо оплачиваемые задачи, в первую очередь будут смотреть на ваши рейтинг и репутацию, добавляет он.

Заработок в подобных приложениях очень зависит от того, специалистом какой сферы вы являетесь. Как правило, начинающий специалист может рассчитывать на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, говорит Шарипов. Эксперты рассказали, какие приложения нужно немедленно удалить с телефона

"Дальше все зависит от опыта и рейтинга, который приводит вам заказчиков, но в целом можно рассчитывать на суммы до 100 тысяч рублей. Однако такой заработок будет требовать от вас максимальной вовлеченности, определенного подхода и высокого уровня дисциплины", — считает он.

Узкопрофильные специалисты в сфере IT могут зарабатывать и выше 100 тысяч рублей. Такие кадры пользуются популярностью на зарубежных площадках, заключил Шарипов.