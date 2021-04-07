МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Благодаря внедрению новых технологий в будущем со стройки могут исчезнуть такие профессии, как сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры, считают девелоперы, опрошенные РИА Недвижимость. Определены города рядом с Москвой с самым дешевым жильем

В долгосрочной перспективе с учетом развития технологий невостребованными могут оказаться, например, сварщики и арматурщики, штукатуры и маляры, сообщили в компании "Инград". "Уже в обозримом будущем часть этих работ могут быть автоматизированы, а качество литья бетона уже сейчас становится таким, что практически не требует большого объема штукатурных работ", — отметили там.

Крупные компании сейчас стараются внедрять ряд дорогостоящих цифровых технологий в строительные процессы: лазерное сканирование, применение дронов и другие инструменты, прокомментировал директор департамента реализации проектов компании "Сити — XXI век" Денис Денисов.

"Более доступные решения — это автоматизация ряда отделочных работ, например, мокрых процессов вроде штукатурки стен. Для этого применяют специальные штукатурные машины", — сказал он, уточнив при этом, что большинство процессов на стройке пока еще требует ручного труда, причем высококвалифицированного.

Принципиально новые виды техники на российских строительных площадках пока не используются, скорее можно говорить о совершенствовании существующих средств механизации, отметил директор департамента девелопмента "А101" Павел Турков.

"Основные строительные процессы по-прежнему не обходятся без участия человека. В то же время опыт последнего времени показал необходимость уделять особое внимание оптимизации внутренних процессов по принципу схожему с бережливым производством на предприятиях. Более активное использование средств механизации может снизить потребность в разнорабочих и иной неквалифицированной рабочей силе", — уверен он.

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