МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Посол России в США Анатолий Антонов, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время, в целом же решение этого вопроса зависит от готовности американской стороны пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. Госдеп заявил о готовности общаться с Россией по Украине

"Это не вопрос ближайших дней", — заявил Рябков, отвечая на вопрос, определились ли сроки возможного возвращения посла Антонова в США.

"Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — пояснил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

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