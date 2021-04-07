МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Российские власти в поисках способов регулирования растущих цен на металл рассматривают различные варианты — субсидирование бюджетных строек за счет возросших налоговых отчислений металлургов и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции. Об этом пишет РБК. Власти не планируют новых мер по стабилизации цен на металлопродукцию

Накануне Минстрой провел совещание с участием представителей металлургических компаний, где обсудил рост цен на стройматериалы. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, присутствовавший там, озвучил свои варианты стабилизации цен на металлопродукцию, используемую в строительстве, рассказали изданию два источника, участвовавших во встрече.

Ведомство озвучило два варианта регулирования цен. Устанавливается индикативная цена на все основные позиции такой металлопродукции — металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката. Идея такого формата регулирования цен, как уточнили два источника, принадлежит вице-премьеру Андрею Белоусову. У компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будет изымать часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные средства планируется направлять на поддержание и строительство гособъектов. Для реализации этого нужно будет внести изменения в Налоговый кодекс.

Другой предложенный вариант — компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

"Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки", — поясняет источник.

Он уточнил, что "оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями".

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