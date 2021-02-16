МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в РФ в январе увеличились на 3,5% после роста на 1,5% в декабре, в годовом выражении повышение составило 6,7%, сообщает Росстат.

"В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 103,5% (в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года – 101,2%)", — сказано в релизе. Добыча нефти в США резко упала из-за холодов

В сфере добычи полезных ископаемых цены в январе в месячном выражении выросли на 8,5%, в обрабатывающих производствах — на 2,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — не изменились, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов снизились на 0,7%.

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на железорудные окатыши (окисленные) – на 27,9%, природные необработанные алмазы – на 24,4%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ – на 22,5%, газовый нестабильный конденсат – на 16,5%, железорудный концентрат – на 15,1%, нефть – на 14%, железорудный доменный агломерат – на 13,9%, медные концентраты – на 11,9%, ангидрит – на 10,8%, цинковые концентраты – на 10,1%. Нефть дорожает на фоне перебоев с добычей в США

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 38,6%, нефтяные строительные битумы – на 31,8%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки – на 21,3%, нефтяные кровельные битумы – на 19,4%, топочный мазут – на 13,2%, нефтяные парафины – на 12,6%, кокс и полукокс из каменного угля – на 10%, услуги по производству нефтепродуктов – на 8,9%, автомобильный бензин – на 8,5%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на цинковые прутки, профили и проволоку; плиты, листы, полосы или цинковые ленту и фольгу – на 36,5%, стальные бесшовные горячедеформированные трубы – на 27%, легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах сталь и полуфабрикаты из прочей легированной стали – на 24,3%, литейный чугун – на 18,4%.

Стальные электросварные трубы выросли в цене на 17,6%, прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки – на 16,8%, стальные сварные трубы некруглого сечения наружным диаметром не более 406,4 миллиметров, – на 15,8%.

Хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки подорожали на 15,3%, незамкнутые горячекатаные профили, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей – на 13,8%, прокат сортовой и катанку прочие стальные, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей – на 13,6%, листовые профили из нелегированной стали – на 13,3%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой – на 46,2%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты – на 40,7%, бензолы – на 33,8%, стирол – на 19,3%, этиленгликоль (этандиол) – на 18,4%, эпоксидные смолы в первичных формах – на 17,9%, техническую газовую серу – на 17,8%.

Бутадиеновые каучуки – на 17,7%, моющие средства – на 16,4%, жирные промышленные спирты – на 13,8%, ненасыщенные монокарбоновые кислоты, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и производные этих соединений – на 13,6%, бутадиеннитрильные каучуки – на 13,3%.

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