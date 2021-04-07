МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития считает нецелесообразным вводить в России демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на металлопродукцию — введение экспортных пошлин очень быстро приведет к дефицитам, заявил глава министерства Максим Решетников. Власти рассказали, чем опасна отмена топливного демпфера

"В том же металле мы, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, но мы считаем, что введение каких-то демпферов не только нецелесообразно, но по большому счету и невозможно", — сказал Решетников на сессии Биржевого форума в среду.

Он отметил, что по металлургической продукции введение экспортных пошлин может серьезно нарушить стимулы у производителей производить продукцию. "Мы просто очень быстро столкнемся с дефицитами прям на втором шаге", — добавил глава Минэкономразвития.