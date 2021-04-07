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Минэкономразвития оценило введение экспортных пошлин на металлопродукцию
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Минэкономразвития считает нецелесообразным вводить в России демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на металлопродукцию — введение экспортных пошлин очень быстро... ПРАЙМ, 07.04.2021
минэкономразвития рф, демпфер, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития считает нецелесообразным вводить в России демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на металлопродукцию — введение экспортных пошлин очень быстро приведет к дефицитам, заявил глава министерства Максим Решетников.
"В том же металле мы, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, но мы считаем, что введение каких-то демпферов не только нецелесообразно, но по большому счету и невозможно", — сказал Решетников на сессии Биржевого форума в среду.
Он отметил, что по металлургической продукции введение экспортных пошлин может серьезно нарушить стимулы у производителей производить продукцию. "Мы просто очень быстро столкнемся с дефицитами прям на втором шаге", — добавил глава Минэкономразвития.