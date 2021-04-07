МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин объяснил непубличность обсуждаемых мер против бедности

"Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели", — сказал Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он рассказал, что аудиторы проанализировали меры, которые принимали российские власти для борьбы с бедностью, и на основе этой работы сформулировали собственные предложения, которые сейчас рассматривает правительство. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты обратили внимание на то, что начиная с 2021 года в России изменился порядок расчета прожиточного минимума: раньше он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь — через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Прожиточный минимум в текущем году установлен на душу населения в размере 11 653 рубля, для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

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