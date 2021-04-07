МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

" Алексей Кудрин

Кудрин объяснил непубличность обсуждаемых мер против бедности

"Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели", — сказал Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он рассказал, что аудиторы проанализировали меры, которые принимали российские власти для борьбы с бедностью, и на основе этой работы сформулировали собственные предложения, которые сейчас рассматривает правительство. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты обратили внимание на то, что начиная с 2021 года в России изменился порядок расчета прожиточного минимума: раньше он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь — через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Прожиточный минимум в текущем году установлен на душу населения в размере 11 653 рубля, для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

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