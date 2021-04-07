МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг, сообщает пресс-служба Кремля. Путин обязал госкомпании обосновывать начальные цены при закупках

"Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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