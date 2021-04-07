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Путин уволил главу республики Тыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг, сообщает... ПРАЙМ, 07.04.2021
тыва, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг, сообщает пресс-служба Кремля.
"Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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