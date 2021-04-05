МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и работу без внесения в него данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперт дал прогноз по срокам восстановления международного туризма

Ранее в текущем году был принят и подписан главой государства закон о федеральном реестре туристических агентов, согласно которому турагенты смогут продавать продукты конкретного оператора только после заключения с ним договора и внесения соответствующей записи в реестр. Закон заработает с 1 января 2022 года.

Теперь вводится и административная ответственность за неисполнение этого закона. За невнесение туроператором сведений о его турагентах в реестр, а также предоставление неверных данных или их внесение с нарушениями должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч.

Аналогичные санкции будут применяться к турагентам, если они продвигают или продают туристский продукт без записи в реестре о заключении соответствующего договора с оператором, а также если они, не имея на это права, привлекают к продвижению или продажам третьих лиц.

За осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет грозить штраф поменьше — для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч. Такое же наказание устанавливается для турагента, если он привлек для реализации договора с туроператором другого агента, сведений о котором нет в реестре.

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