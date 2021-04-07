МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но внимательно отслеживает ситуацию, исходя из ее развития будут приняты меры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Кремль высказался о новых санкциях Киева

На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине, Патрушев ответил: "Мы таких планов не вынашиваем, нет".

"Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", — добавил он.

По словам Патрушева, Россия не хочет, чтобы неприемлемые слова Байдена о российском лидере зачеркнули перспективы российско-американских встреч на высшем уровне.

"Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы", — сказал Патрушев и назвал случившееся беспрецедентным случаем.

"Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", — добавил Патрушев.

Глава Совбеза отрицательно ответил на вопрос, ждут ли в Кремле извинений от американцев.

"Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", — сказал секретарь Совбеза.

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