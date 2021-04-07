2021-04-07T18:36:12+03:00
2021-04-07T18:36:12+03:00
2021-04-07T18:36:12+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210407/833412922.html
В G20 поддержали расширение резервов МВФ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министры финансов G20 поддержали расширение резервов Международного валютного фонда на 650 миллиардов долларов, говорится в заявлении стран "двадцатки" по итогам совещания в... ПРАЙМ, 07.04.2021
g20, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg
https://1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg
https://1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201122/832393622.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Министры финансов G20 поддержали расширение резервов Международного валютного фонда на 650 миллиардов долларов, говорится в заявлении стран "двадцатки" по итогам совещания в среду.
"Мы призываем МВФ вынести всеобъемлющее предложение по новому распределению специальных прав заимствования на 650 миллиардов долларов, чтобы ответить на долгосрочную глобальную потребность в дополнительных резервных капиталах", — говорится в заявлении.
Страны G20 считают, что это расширит доступ к ликвидности и поможет восстановлению мировой экономики. Ранее МВФ сообщил о намерении резко расширить свои резервы, это предложение должны поддержать страны-члены фонда после того, как оно будет подробно сформулировано.
Читайте также:
Путин утвердил новый состав комиссии по участию России в G20