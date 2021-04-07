ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Министры финансов G20 поддержали расширение резервов Международного валютного фонда на 650 миллиардов долларов, говорится в заявлении стран "двадцатки" по итогам совещания в среду.

"Мы призываем МВФ вынести всеобъемлющее предложение по новому распределению специальных прав заимствования на 650 миллиардов долларов, чтобы ответить на долгосрочную глобальную потребность в дополнительных резервных капиталах", — говорится в заявлении. Страны G20 выделили более $14 млрд на облегчение долгов беднейших стран

Страны G20 считают, что это расширит доступ к ликвидности и поможет восстановлению мировой экономики. Ранее МВФ сообщил о намерении резко расширить свои резервы, это предложение должны поддержать страны-члены фонда после того, как оно будет подробно сформулировано.

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