МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил увеличить на 20% квоту на ввоз томатов из Турции — до 300 тысяч тонн с текущих 250 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru. Минсельхоз предложил субсидии производителям масла и сахара

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн.

"Приказом вносятся изменения… во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики ‎на территорию Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года — до 200 тысяч, а в январе 2021 года — до 250 тысяч тонн.

Читайте также:

Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара в России