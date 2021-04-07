МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 16-17 марта отметила улучшение экономической ситуации на фоне борьбы с пандемией коронавируса, хотя показатели по-прежнему остаются слабыми, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания. Биржи США слабо растут в ожидании протокола заседания ФРС

"Участники (встречи — ред.) отметили, что темпы восстановления экономики недавно ускорились и что экономика продолжает демонстрировать устойчивость перед лицом пандемии", — говорится в документе.

Вместе с этим в протоколе отмечается, что ряд экономических показателей остаются слабыми. Так, уровни экономической активности и занятости на тот момент оставались значительно ниже уровней, которые соответствуют максимальной занятости, сообщается в протоколе.

Участники заседания указали на то, что условия на рынке труда улучшились в январе и феврале, но занятость оставалась заметно ниже уровня начала 2020 года.

Годовая инфляция при этом оставалась ниже среднего целевого уровня в 2%, при этом в краткосрочной перспективе ожидается, что показатель поднимется выше этой отметки, считают участники.

В документе вновь отмечается, что коронавирус продолжает представлять значительные риски для прогноза, несмотря на позитивные показатели и улучшение ситуации с пандемией, а значительная неопределенность касательно ожиданий сохраняется.

В рамках заседания 16-17 марта ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.

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