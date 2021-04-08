МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Счетная палата сообщила о низкой эффективности институтов развития "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК), соответствующие выводы аудиторы опубликовали итогам анализа госпрограммы развития СКФО в 2014-2020 годы. Счетная палата за 2-3 года проверит все институты развития России

"По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что, несмотря на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (на момент проведения мероприятия из федерального бюджета предоставлено 73 миллиарда рублей), их деятельность характеризуется низкой результативностью и недостижением стратегических целей и задач, для которых они создавались", — говорится в документах.

Счетная палата отмечает, что общая сумма доходов, полученных этими институтами развития, на 1 сентября 2020 года составила всего 7,6 миллиарда рублей, причем львиная доля — 5,2 миллиарда рублей – пришлась на проценты от размещения в коммерческих банках временно свободных средств АО "КСК".

При этом обе госкомпании участвовали в капиталах других компаний, совершали благотворительные пожертвования, участвовали в непрозрачных схемах финансирования инвестпроектов, а в период с 2012 по 2016 год АО "КСК" даже являлось акционером офшорной структуры в Нидерландах с долей в уставном капитале 5,1 миллиона евро. "После ликвидации компании оставшийся капитал составил 330,7 тысячи евро", — отмечают аудиторы.

"Результаты деятельности акционерных обществ были стабильно убыточные: у АО "КРСК" за весь период функционирования (за исключением 2016 года), у АО "КСК" – по итогам 2014, 2016–2019 годов", — говорится в отчете. При этом затраты на оплату труда в госкомпаниях стабильно росли: с 2011 года по 1 сентября 2020 года объем фактических затрат на оплату труда, включая премирование сотрудников АО "КСК", составил 5,8 миллиарда рублей, АО "КРСК" – 1,7 миллиарда рублей.

Контрольное ведомство направило информационное письмо президенту РФ, где предлагает при реорганизации институтов развития четко определить их стратегические задачи и цели, и установить зависимость финансового обеспечения этих структур и их топ-менеджеров от достигаемых ими результатов.

Реформа институтов развития в РФ стартовала в конце прошлого года, по ее итогам только часть специализированных структур продолжит работу в неизменном виде. Остальные будут ликвидированы, переданы в управление ВЭБа, либо объединены в более крупные организации. В частности, объединение компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа" власти планируют завершить в мае 2021 года.

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