МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Распространение генетических паспортов в мире неизбежно и необходимо, оно поможет развитию здравоохранения и повышению уровня жизни, в то же время их применение поднимает ряд важных этических вопросов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразили эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ). Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью "ковид-паспортов"

Генетическая паспортизация – это полное исследование генотипа человека. Она позволяет, например, выявить предрасположенность к заболеваниям, возможные аллергии на лекарства. С ее помощью можно прогнозировать и снижать риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диагностировать генетические болезни, создавать ДНК-вакцины и так далее.

"Генетическая паспортизация, как бы страшно этот термин ни звучал, по моему мнению, это еще недоосознанная необходимость. Человечество придет к этому так или иначе, поскольку истинная персонализированная медицина, все возможности искусственного интеллекта не будут работать в полную меру без такой "паспортизации", — полагает эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ

Ломоносов уверен, что в секторе биотехнологий наиболее перспективным направлением является фармацевтика. "С точки зрения инвестиций, я бы отдал пальму первенства фарме… Если посмотреть на историю топ-10 самых быстрорастущих компаний из списка Fortune, то последние несколько лет по одной компании из фармы там было каждый год… И именно там произошло в последние 10 лет самое большое число прорывов, напрямую связанных с биотехнологиями, которые приносят практическую пользу пациентам прямо сейчас в области самых сложных, считающихся неизлечимыми, заболеваний", — отметил он. ЕС планирует ввести цифровые ковид-сертификаты

Эксперт также указал, что такие компании из США, как биотехнологическая 23andMe или генеалогическая Ancestory.org уже собрали данные о десятках миллионов геномов. "И даже эти данные уже приносят пользу для разработки лекарств от самых разнообразных заболеваний. И это только верхушка айсберга", — считает Ломоносов.

По мнению управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth, члена рабочей группы дорожной карты FoodNet НТИ Андрея Зюзина, возможность ранней диагностики заболеваний и выявления рисков их развития позволит сократить расходы на здравоохранение и повысить качество жизни человека.

ГЕНОМ И ВОПРОСЫ ЭТИКИ

Ломоносов при этом отмечает, что пока нельзя в полной мере предположить, какой эффект окажет массовое использование геномных данных на образ жизни людей. "Однако уже понятно, что даже осознанное отношение к диете на основе понимания собственных генетических особенностей может повысить качество и продолжительность жизни", — полагает эксперт. Врач объяснил, почему "ковидные паспорта" не будут эффективными

"Редактирование генома — это прорывы будущего. По моему мнению, генетическое редактирование и связанные с ним технологии управления геномом поглотят и разрушат (в терминах разрушающих инноваций) текущие подходы в фарме лет через 15-20. Есть множество неотвеченных вопросов в этой сфере, в частности этических, регуляторных, и ответы на них значительно менее быстрые, чем само развитие технологий", — считает он.

Зюзин в то же время обращает внимание, что в центре развития таких технологий стоит этический вопрос принятия такой паспортизации. "Например, способна и должна ли современная медицина устранять ошибки в генетическом коде, если они будут обнаружены? Не приведет ли это к социальной изоляции людей, у которых обнаружен повышенный риск развития каких-либо заболеваний – в вопросах трудоустройства, повседневной жизни, страхования здоровья?" — рассуждает эксперт.

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