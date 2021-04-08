МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. США завершили обзор приписываемых России кибервзломов и вмешательства в выборы и изучают вопрос о новых санкциях против РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. СМИ: США выбирают посланника для переговоров по "Северному потоку - 2"

По информации источников, официальные лица администрации президента США Джо Байдена завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в стране. Источники отмечают, что возможные шаги США могут включать санкции и высылку российских дипломатов, которых они считают сотрудниками разведки.

Один из источников сообщил, что "ответ" США, вероятно, будет состоять из нескольких элементов, включая "санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

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