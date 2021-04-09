МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны. В США на фоне пандемии растет число людей, находящихся на грани голода

По мнению Матвиенко, ни одно из государств не встретило пандемию полностью во всеоружии. "Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом… Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства", — написала Матвиенко в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".

Спикер Совфеда подчеркнула, что это результат своевременного осуществления санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества.

Матвиенко также выразила уверенность, что Россия сможет избавиться от большинства ограничений раньше многих других стран, вступить в "новое постковидное время". Это связано с тем, что количество человек, желающих сделать вакцину, растет.

"Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что Россия вправе гордится тем, что именно в нашей стране создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", а также разработаны и введены в гражданский оборот другие вакцины.

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