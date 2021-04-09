Матвиенко оценила потери России от пандемии
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны.
По мнению Матвиенко, ни одно из государств не встретило пандемию полностью во всеоружии. "Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом… Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства", — написала Матвиенко в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".
Спикер Совфеда подчеркнула, что это результат своевременного осуществления санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества.
Матвиенко также выразила уверенность, что Россия сможет избавиться от большинства ограничений раньше многих других стран, вступить в "новое постковидное время". Это связано с тем, что количество человек, желающих сделать вакцину, растет.
"Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", — отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что Россия вправе гордится тем, что именно в нашей стране создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", а также разработаны и введены в гражданский оборот другие вакцины.
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