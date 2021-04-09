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«Аэрофлот» отправит на курорты до четверти лайнеров
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«Аэрофлот» перенаправит до четверти лайнеров на курорты Черного моря, сообщил "РБК" со ссылкой на гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова. Это связано с тем, что у компании... ПРАЙМ, 09.04.2021
аэрофлот, туризм, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. «Аэрофлот» перенаправит до четверти лайнеров на курорты Черного моря, сообщил "РБК" со ссылкой на гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.
Это связано с тем, что у компании простаивало почти 25% парка самолетов. Содержание самолетов на суше обходится слишком дорого, сообщили в "Аэрофлоте".
Убытки "Аэрофлота" связаны с запретом полетов за рубеж в связи с пандемией. Сообщается, что число рейсов в Геленджик, Анапу и Симферополь вырастет в 2-4 раза.
"Аэрофлот" по итогам 2020 года получил 123 млрд рублей чистого убытка.
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