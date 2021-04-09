МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. «Аэрофлот» перенаправит до четверти лайнеров на курорты Черного моря, сообщил "РБК" со ссылкой на гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова. "Ростех" анонсировал премьеру нового самолета на МАКС-2021

Это связано с тем, что у компании простаивало почти 25% парка самолетов. Содержание самолетов на суше обходится слишком дорого, сообщили в "Аэрофлоте".

Убытки "Аэрофлота" связаны с запретом полетов за рубеж в связи с пандемией. Сообщается, что число рейсов в Геленджик, Анапу и Симферополь вырастет в 2-4 раза.

"Аэрофлот" по итогам 2020 года получил 123 млрд рублей чистого убытка.

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