ПЕКИН, 9 апр — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок через пограничные переходы России и Китая растет, несмотря на действующие из-за пандемии ограничения, снятие которых сдерживает все еще нестабильная эпидемиологическая ситуация в РФ, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Официальных данных по грузоперевозкам между нашими странами за первый квартал пока нет, есть только за январь и февраль, имеющаяся статистика двух месяцев говорит о позитивной динамике роста грузоперевозок на российско-китайских погранпереходах", — сообщил дипломат. Власти США внесли в черный список семь организаций из КНР

По его словам, наиболее благоприятная ситуация складывается на пунктах пропуска Забайкальск-Маньчжурия, суммарный объём грузооборота через автомобильный и железнодорожный погранпереходы увеличился на 12,7% по сравнению с началом прошлого года, в абсолютных цифрах — это порядка 3,2 миллиона тонн.

"На пунктах пропуска, расположенных в Приморском крае и провинции Хэйлунцзян, также наблюдается рост грузооборота. В частности, стоимость перевезённых грузов через железнодорожный пункт пропуска Гродеково-Суйфэньхэ за январь-февраль выше прошлогодних показателей на 2,4%. При этом грузов из России в Китай было ввезено почти в 7 раз больше, чем вывезено оттуда в нашу страну", — отметил он.

Ощепков сообщил, что на погранпереходах Пограничный — Суйфэньхэ, Покровка — Дуннин и Турий Рог — Мишань стоимостные показатели грузооборота также выросли на 2,8%, но наоборот — за счёт существенного прироста китайского экспорта в Россию, который превышает российский импорт в Китай почти в два раза.

Вместе с тем он добавил, что китайская сторона по-прежнему придерживается требований к российским водителям исключительно кратковременного пребывания в Китае, другими словами, им нельзя оставаться на ночь, дожидаясь загрузки автомобилей.

"Есть и хорошая тенденция — постепенно увеличивается количество автомобилей, пересекающих границу. Если в январе через пункты пропуска из России в Суйфэньхэ и Дуннин въезжало в среднем по 20 автомобилей в день, то в марте уже 30, а в некоторые дни и 40", — добавил генконсул. Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады

Полагаем, отметил дипломат, "что у приграничных властей желание увеличить грузооборот автомобильным транспортом имеется, но на него влияют объективные факторы, которые сдерживают снятие ограничений".

"Имеется в виду нестабильная эпидемическая ситуация в нашей стране и опасение китайских регионов вновь стать очагом распространения коронавирусной инфекции в КНР", — подчеркнул Ощепков.

Говоря о состоянии приграничной торговли, дипломат заявил, "что введённые из-за пандемии ограничения на передвижение людей и товаров через границу между нашими странами существенно ослабили имеющиеся связи между предпринимателями России и Китая".

"Наиболее пострадавшими стал малый и средний бизнес. В условиях закрытых границ уже нет возможности как прежде поддерживать очные контакты, что существенно ограничивает реализацию совместных проектов и поиск новых партнеров. Тем не менее, кому-то удалось адаптироваться, сохранить имевшиеся связи и продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами", — добавил он.

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