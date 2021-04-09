МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Система выплат зарплат госслужащим изменится

Сервис опросил жителей во всех округах страны старше 18 лет. В исследовании, прошедшем в апреле, приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.

"Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России", — сообщают авторы исследования. Они также выяснили, какие ожидания у респондентов в части повышения зарплаты: четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей.

Еще почти столько же россиян хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20-30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч, 14% респондентов — 40-50 тысяч, 10% — 30-40 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

Также сервис выяснил, что в первом квартале этого года 7% опрошенных рассказали, что им повысили зарплату, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. Примечательно, что еще 1% получили повышение в должности без роста в окладе. При этом в декабре прошлого года 32% работодателей планировали повысить зарплату свои подчиненным, отмечается в исследовании.

Соответственно, остальные 92% респондентов остались без повышения. Однако каждый пятый ожидает, что это может произойти во втором квартале.

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