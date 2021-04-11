МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Социальная помощь от государства, даже небольшая, никогда не бывает лишней. Однако существует ряд не слишком известных широкой общественности выплат и пособий, о которых многие потенциальные их получатели просто не знают. Далее приведен список этих выплат, чтобы вы могли оценить, не полагаются ли они вам.

ИПОТЕЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

В том случае, если у вас в семье трое и более детей и есть ипотека, есть возможность получить 450 тысяч рублей для погашения займа. Это временная программа, пока она рассчитана до конца 2022 года, насчет продления ничего не известно.

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

Программа поддержки родителей-студентов является не федеральной, а региональной, значит, работает не повсеместно. Размер пособий тоже варьируется: так, в некоторых областях пособие составляет всего 500 рублей, а в других, например, Калининградской — более 10 тысяч. Эксперт объяснил, как разделить ипотеку после развода

СОЦКОНТРАКТ

Это одна из непопулярных мер помощи семьям, находящимся в сложной ситуации. На нее могут претендовать малоимущие семьи, нуждающиеся в конкретной помощи. Это может быть ежемесячная или единовременная денежная выплата, трудоустройство, обучение, продукты, одежда, другие товары первой необходимости. Каждый случай рассматривается органами социальной защиты индивидуально.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ САД

Отсутствие места в дошкольном учреждении является поводом для субсидии. Она является региональной, и может выглядеть по-разному в зависимости от субъекта федерации. Например, в Московской области вопрос компенсации решается вообще на уровне муниципальной власти. Правда, чиновники от образования всегда стараются избегать ситуации безвыходности, предлагая родителям другие, подчас отдаленные от места жительства детские сады.

ПЕНСИОНЕР С РЕБЕНКОМ

Пенсионер может получать больше, если на его попечении находится иждивенец. Это может быть несовершеннолетний, студент, обучающийся очно, инвалид. Надбавка равна трети от страховой пенсии на одного иждивенца. В 2021 году она составляет 2014 рублей.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ДЕНЬГИ

НСУ — это набор социальных услуг, положенных ветеранам, инвалидам, другим социально незащищенным категориям граждан. В НСУ входят лекарства, медицинский инвентарь, даже оздоровление в санаториях. При невозможности или нежелании получать НСУ натурой, можно забрать материальный эквивалент. Правда, он будет мизерным — 1211 рублей.

ДОПЛАТА С 1999 ГОДА

Этот вид социальной доплаты для ряда пенсионеров существует уже более 20 лет. Ее размер рассчитывается индивидуально. Чтобы претендовать на нее, надо соответствовать ряду условий: получать пенсию, иметь доход ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, постоянно проживать на территории России, не иметь источника дохода и отчислений в фонд пенсионного страхования.

УМЕНЬШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ

Плата за ЖКУ — существенная статья расхода для россиян. Уменьшить ее путем получения компенсации можно в том случае, если вы: участник ВОВ и других боевых действий или член семьи умершего льготника, бывший узник концентрационных лагерей (в момент заключения — несовершеннолетний), пострадавший при аварии в Чернобыле, инвалид, инвалид детства, Герой СССР или России. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

ЧАСТЬ ПЕНСИИ — РАНЬШЕ СРОКА

Еще один вид помощи — единовременная компенсация за наложение моратория на формирование пенсионных накоплений. Можно получить ее, даже если не достиг пенсионного возраста. Однако есть ряд серьезных условий. Размер накоплений должен быть меньше 5% от страховых пенсионных выплат, которые будут назначены по достижении возраста выхода на пенсию. Также основанием станет отсутствие права на страховую пенсию и пособия по инвалидности или компенсации по потере кормильца. Деньги можно получить, если быть правопреемником почившего владельца накопительной пенсии, причем несчастье случилось до его выхода на заслуженный отдых. Основное условие — это успеть оформить все за полгода после смерти.