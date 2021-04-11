МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", — сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам". Лавров рассказал о влиянии попыток Запада вводить новые ограничения

При этом министр подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма.

"Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета", — отметил он.

Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения.

Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.

В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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