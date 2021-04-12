МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва — в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствует исследование РИА Новости. Назван город, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Эксперты отмечают, что в 2020 году произошло первое за несколько лет падение российской экономики. Это было вызвано несколькими причинами, основными из которых являются резкое снижение цены нефти, соглашение с ОПЕК, из-за которого произошло рекордное падение добычи, а также коронавирусные ограничения.

В результате этого, поясняют эксперты, произошло сокращение потребительского и инвестиционного спроса. Пандемический кризис, который привел к широкомасштабной изоляции по всему миру, наиболее негативное влияние на российскую экономику оказал во втором квартале, когда произошло временное закрытие многих промышленных, торговых и сервисных организаций, существенно сократились транспортная мобильность населения и грузовые потоки.

Негативные факторы оказали влияние на все секторы экономики, в том числе на малый и средний бизнес. В частности, сократилась численность занятых в данной сфере, однако в региональном разрезе картина очень неоднородная.

Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование, использовалась рассчитанная доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности рабочей силы по итогам января-сентября 2020 года.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Как поясняют аналитики, в целом по стране на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%. При этом доля занятых на них существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 24% до 1,7%. Составлен рейтинг регионов России по приросту численности населения

Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Нижегородская области и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса работают более 20% общей численности рабочей силы. В первой двадцатке присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития.

Если в экономически развитых регионах высокая доля является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в слабых в экономическом отношении регионах малый бизнес становится способом существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.

При этом эксперты отмечают довольно малую долю среди лидеров рейтинга сырьевых регионов. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Якутия и другие расположились в нижней части. Это объясняется тем, что высокие зарплаты добывающего сектора в этих регионах повышают привлекательность крупного бизнеса.

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Ингушетия, Тува, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмыкия, где на долю занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса приходится менее 5% рабочей силы.

Отмечается, что в этих же регионах самая высокая в России безработица. Таким образом, отсутствие крупных предприятий там усугубляется небольшой активностью малого предпринимательства.

Еще в 13 регионах доля находится в диапазоне от 10% до 5%.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ

Как отмечают эксперты, в 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на 4%, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное. Названы лидеры в рейтинге уровня средних зарплат в российской провинции

На 10% и более численность снизилась в 16 регионах, а наиболее существенно – в Хабаровском крае (на 20,3%) и Калмыкии (на 21,7%).

Увеличилась она в 15 регионах, лидеры – Ингушетия (+21,6%) и Севастополь (+17,4%).

Эксперты РИА Новости полагают, что ожидаемое восстановление российской экономики в 2021 году окажет положительное влияние и на развитие малого бизнеса. Однако, учитывая низкую устойчивость малого бизнеса к малейшим изменениям в экономике, и особенно к динамике курса валют и банковским ставкам по кредитам, его восстановление, скорее всего, будет происходить медленнее, чем экономики в целом.

Аналитики агентства считают, что рост числа занятых в малом и среднем бизнесе в 2021 году в целом по России не превысит 1-2%. Но при этом в отдельных регионах этот показатель будет выше.

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