МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Самой высокой зарплатой в стране — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники Сахалина, в лидерах также финансисты Москвы и представители добывающей отрасли Ямала, при этом самая высокая отраслевая зарплата в Мордовии — в машиностроительной отрасли — приносит доход в 10 раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы города России с самым доступным жильем

Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.

ДИНАМИКА ЗАРПЛАТ ПО ОТРАСЛЯМ

Как отмечают специалисты, пандемия 2020 года оказала серьезное влияние на рынок труда в российских регионах. В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 6,7% до примерно 44 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация была очень неоднородной. Например, на Чукотке зарплаты за год выросли на 13%, а еще в семи регионах прирост превышал 10%, при этом в Новгородской области роста практически не наблюдалось.

В отраслевом разрезе картина также была довольно неоднородной. В производстве лекарств и в здравоохранении отмечался высокий рост зарплат (более чем +15% в среднем по стране), что может быть связано с пандемией. При этом в отрасли "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" по причине той же пандемии наблюдалось сокращение средних зарплат на 5%.

Эксперты отмечают, что в абсолютных величинах разница в зарплатах существенно больше, чем в динамике. Средние зарплаты по регионам отличаются в четыре раза, а в отраслевом разрезе отличия еще выше, в ведущей отрасли (добыча нефти и газа) зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.

Во многом из-за специфики экономики в разных регионах структура занятости может существенно отличаться. Там, где есть природные ресурсы, значительная доля населения работает в области добычи, в приморских регионах ведется высокодоходная рыбная ловля, а там, где много обрабатывающей промышленности, работники преимущественно заняты в производстве промышленных товаров.

Таким образом, отраслевая структура регионов во многом обуславливает зарплатные различия. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели второе ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ

Результаты исследования свидетельствуют, что среди 85 проанализированных регионов в 20 самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если смотреть более детально, то в основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые. Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Второй отраслью с высокими зарплатами стала "Профессиональная и научная деятельность", которая в 16 регионах дает самые высокие заработки. Она включает в себя следующие виды деятельности: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другие. Причем в двух регионах самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих областях – наиболее обеспеченные работники.

Также высокими заработками могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном это работники банков. В 13 регионах в этой отрасли самые высокие зарплаты, а в 24 регионах финансовая сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Впрочем, эксперты отмечают, что эта отрасль за год потеряла свою привлекательность. Годом ранее в 30 регионах она входила в топ-3 отраслей.

Аналитики обращают внимание на то, что в 2020 году усилила позиции отрасль "Здравоохранение". По итогам 2019 года лишь в трех регионах эта отрасль занимала третье место в топ-3 отраслей с самыми высокими зарплатами, то есть в масштабах страны работники медицины не могли похвастаться высокими заработками. А в текущем рейтинге в 12 регионах здравоохранение входит в топ отраслей с высокими зарплатами, причем в пяти регионах отрасль "Здравоохранение" — вторая по уровню зарплат.

Такой прогресс стал возможен, поскольку в отельных регионах, согласно официальной статистике, зарплаты медиков в среднем выросли на 30-40%. В целом на фоне пандемии во многих регионах зарплаты медиков стали одними из самых высоких.

Как и годом ранее, во многих экономически слабых регионах, где общий уровень зарплат невысокий, зачастую самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Обращаясь к отдельным регионам, эксперты выделяют явного лидера по зарплатам. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли добычи нефти и газа чистая средняя зарплата составляет почти 400 тысяч рублей в месяц — это в два раза большее, чем самая доходная отрасль в Москве и в три раза больше, чем вторая по величине зарплаты отрасль Сахалина (профессиональная и научная деятельность). Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей, что пока является относительно новой технологией для России. Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов России

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в IT-сфере – 179 тысяч рублей в месяц и в оптовой торговле (154 тысячи рублей).

Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тысяч рублей.

Санкт-Петербург расположился на четвертом месте, с максимальным результатом в 161 тысячу рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, в северной столице России хорошие зарплаты в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность".

Помимо четырех выше обозначенных лидеров в первую десятку также входят: Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Таким образом, все лидеры – это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующихся на рыболовстве.

Согласно исследованию, в 15 регионах даже в лучших отраслях люди в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в семи регионах – не более 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Псковская область, Кировская область и Карачаево-Черкесская Республика.

Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться, и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе, считают эксперты.

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