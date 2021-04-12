ЛОНДОН, 12 апр – ПРАЙМ. Жители Англии впервые с конца декабря смогут сходить к парикмахеру и выпить пинту во дворе паба: понедельник, 12 декабря, ознаменует собой очередной этап снятия антиковидных ограничений. Лавров надеется на скорый возврат курортного сообщения с Египтом

Первый этап выхода из локдауна пришелся на 8 марта: тогда открылись школы. С конца марта жителям Англии разрешили заниматься групповыми видами спорта на улице и встречаться, также на улице, со знакомыми и друзьями общим количеством не более шести человек.

С понедельника откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, библиотеки, а также парки аттракционов и зоопарки. Откроются веранды ресторанов и внутренние дворики пабов, возобновятся занятия спортом в помещениях. Все это станет возможным при соблюдении строгих правил: так, к примеру, в пабах нельзя будет заказывать еду и напитки у барной стойки, все посетители должны сидеть за столиками. Разрешат путешествовать по стране, правда, только узким семейным составом, и в формате cамообслуживания.

Количество присутствующих на свадьбах может увеличиться до 15 человек, на похоронах – до 30. Последний пункт оказался исторически значимым: согласно существовавшим много лет планам, на похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа должны были быть приглашены 800 человек, а теперь смогут быть допущены только 30. Премьер Борис Джонсон из-за введенных им же самим ограничений отказался от присутствия на похоронах умершего 9 апреля герцога Эдинбургского в пользу одного из родственников покойного.

По-прежнему под запретом остаются походы в гости и зарубежные отпуска – как минимум, до 17 мая.

В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе действуют свои правила, определяемые региональными правительствами. Все эти регионы также постепенно ослабляют ограничения.

Постепенно снимаются ограничения и в Ирландии. С понедельника все дети вернутся в школы, полностью возобновится строительство, жители страны смогут путешествовать на расстояния, превышающие 5 километров. Люди из двух разных семей смогут встречаться на улице, но не в частных садах.

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