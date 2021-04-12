МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Семнадцать российских регионов завершили первый квартал 2021 года с дефицитом бюджета, пишут "Известия" со ссылкой на данные портала Минфина "Электронный бюджет". Названы лидеры рейтинга регионов по вовлеченности людей в малый бизнес

В общей сложности по всем субъектам Российской Федерации за этот период зафиксирован профицит — доходы превысили расходы на 150 миллиардов рублей.

В списке регионов, завершивших первый квартал с дефицитом, оказались Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, а также Хакасия, Тува, Калмыкия, Удмуртия, Коми, Саха, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ленинградская, Томская, Ульяновская, Новгородская области и город Москва.

Совокупный разрыв между доходами и расходами их бюджетов составил 76 миллиардов рублей.

Согласно представленным данным, в аналогичном периоде прошлого года дефицитными были 20 субъектов. Тогда большинство регионов завершили первые три месяца с профицитом в 300 миллиардов рублей. Доходы бюджетов субъектов составили 2,7 триллиона рублей, расходы — 2,4 триллиона.

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