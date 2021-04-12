МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне стали чаще совершать бытовые платежи, не выходя из дома, в частности, количество онлайн-платежей по штрафам возросло более чем в 1,5 раза, платить налоги через интернет стали чаще на треть, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Адвокат объяснил, как налоговая может узнать о нелегальной сдаче квартиры

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в январе-марте 2020-2021 годов.

Наибольший рост количества онлайн-платежей показали почтовые услуги – в январе-марте 2021 года они выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост онлайн-оплаты почтовых услуг аналитики связывают с тем, что в 2020 году "Почта России" увеличила функционал приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии.

"2020 год способствовал взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей. Россияне оценили их преимущества и стали чаще платить, не выходя из дома, о чем свидетельствует положительная динамика платежей через интернет практически по всем бытовым категориям. На втором месте по росту количества платежей через интернет оказалась оплата штрафов – прирост 58%. Примерно на треть выросло количество онлайн-платежей за коммунальные услуги (+37%), оплата налогов (+34%) и домашнего интернета (+33%)", — говорится в исследовании.

Наименьший прирост показали телекоммуникационные услуги – на 8%. Аналитики банка объясняют это тем, что россияне уже давно привыкли оплачивать услуги операторов связи с помощью приложений на смартфонах – оплата телекоммуникационных услуг не первый год является лидером по количеству онлайн-платежей среди всех категорий. При этом за год средний чек в большинстве рассматриваемых категорий (коммунальные и почтовые услуги, интернет, налоги) не изменился.

Отрицательную же динамику по количеству онлайн-платежей показало кабельное телевидение и платные телевизионные услуги – снижение на 14%. Это объясняется тем, что в 2020 году российские зрители начали активно уходить от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы. В России аудитория видеосервисов пока не обогнала телевизионную, но в некоторых зарубежных странах кабельное телевидение уже уступило свои лидирующие позиции, резюмировали авторы исследования.

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