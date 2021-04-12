МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Идею объявить День космонавтики 12 апреля официальным государственным праздником и нерабочим днём поддерживает почти каждый второй россиянин, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса SuperJob. Книгу про Илона Маска в России слушают больше, чем про Гагарина

"Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе", — говорится в документе.

Главный аргумент тех, кто выступает за идею сделать День космонавтики выходным днем, — необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса.

Противники такого предложения считают, что сегодня Россию сложно назвать главной космической державой, а дополнительный выходной повлечет потери для экономики.

Аналитики обратили внимание на то, что сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет: 55% из них высказались утвердительно, тогда как среди россиян старше 45 лет идею поддержали 39%.

В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов из всех регионов России.

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