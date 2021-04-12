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Опрос показал отношение россиян к идее сделать 12 апреля выходным днем
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Идею объявить День космонавтики 12 апреля официальным государственным праздником и нерабочим днём поддерживает почти каждый второй россиянин, передает RT со ссылкой на... ПРАЙМ, 12.04.2021
выходной, работа, экономика, макроэкономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Идею объявить День космонавтики 12 апреля официальным государственным праздником и нерабочим днём поддерживает почти каждый второй россиянин, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса SuperJob.
"Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе", — говорится в документе.
Главный аргумент тех, кто выступает за идею сделать День космонавтики выходным днем, — необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса.
Противники такого предложения считают, что сегодня Россию сложно назвать главной космической державой, а дополнительный выходной повлечет потери для экономики.
Аналитики обратили внимание на то, что сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет: 55% из них высказались утвердительно, тогда как среди россиян старше 45 лет идею поддержали 39%.
В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов из всех регионов России.
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